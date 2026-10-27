Роботы в приоритете: как Подмосковье создает условия для роста робототехники

Робототехника входит в число приоритетов развития Московской области. В регионе сформирован целый набор стимулов — от налоговых послаблений до образовательных проектов, — который позволяет отрасли расти. О деталях REGIONS сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Бизнесу предлагают льготную аренду в индустриальных парках. В августе 2026 года в Ленинском городском округе открылся парк «Титан», и семь компаний, работающих с робототехникой, уже разместили там свои производства. Еще одна компания готовится начать работу в парке «Ключ» в Дмитровском округе.

«В Московской области запустили стандарт по роботизации для новых складских объектов, которые должны автоматизировать от трех до пяти основных складских операций», — подчеркнули в ведомстве.

Спрос на продукцию стимулируют и через новые стандарты. Для новых складских объектов в области ввели требование автоматизировать от трех до пяти ключевых операций. Это должно обеспечить стабильные заказы производителям роботов, ускорить обработку грузов, сократить число ошибок и повысить эффективность складов.

«При строительстве новых производств робототехники компания может получить компенсацию до 20% затрат», — отметили в министерстве.

Финансовую поддержку оказывают по нескольким направлениям. Компании, строящие производства роботов, могут компенсировать до 20% капитальных затрат. При покупке оборудования действует инвестиционный налоговый вычет до 90% от расходов, а ставка налога на имущество снижена. Предприятия, приобретающие промышленных роботов, вправе возместить до ₽20 млн по региональной программе субсидирования.

«В качестве стимулирования спроса при покупке оборудования действуют инвестиционный налоговый вычет до 90% от понесенных затрат и сниженная ставка по налогу на имущество», — заявили в ведомстве.

Отдельная льгота предусмотрена для стартапов и небольших компаний из реестра малых технологических компаний, включенных в него после 1 января 2026 года. Для них снижена региональная часть налога на прибыль: при выручке до ₽1 млн ставка составит 0%, от ₽1 млн до ₽300 млн — 5%, от ₽300 млн до ₽2 млрд — 15%. Льгота действует до 1 января 2031 года. Сейчас в реестре числится более 300 подмосковных организаций.

«Среди последних программ поддержки — сниженный налог на прибыль для малых технологических компаний, которые в том числе занимаются и разработкой робототехники», — отметили в министерстве.

Не забывают и о кадрах. На территории «Титана» планируют открыть техноколледж, где студентов будут учить работе с промышленными роботами. Там появятся образовательные и проектные пространства, лаборатории и мастерские, а практику обеспечат компании-резиденты парка.

«На площадке индустриального парка „Титан“ готовятся открыть техноколледж. Он будет обучать студентов работе с промышленными роботами. В учреждении появятся образовательные и проектные пространства, полигон лабораторий и мастерских. Площадки для практики уже готовы предоставить компании-роботостроители — резиденты „Титана“», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области обсудят роботизацию пищевых производств.