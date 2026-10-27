В Одинцовском взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшими подростками

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадали два подростка, инцидент произошел накануне примерно в 19:10. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, 14-летний подросток, управляя мопедом, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле». В результате несовершеннолетний водитель и пассажир питбайка получили телесные повреждения, их госпитализировали в медицинское учреждение.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей по обеспечению безопасности детей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.