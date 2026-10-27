Карпин не вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ

«СЭ»: Карпин не вызвал в сборную Глушенкова по дисциплинарным причинам

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин опубликовал расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор. В списке не оказалось полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Вначале сообщалось, что Глушенков сам попросил тренера не вызывать его на следующий сбор, причем сделал это в резкой форме. Однако позже «Спорт-Экспресс» указал, что Карпин не включил футболиста в состав по дисциплинарным причинам. У тренера возникли вопросы по отношению Глушенкова к работе.

Максим Глушенков с 10 голами является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Также в активе футболиста четыре ассиста. Глушенков провел 14 матчей за сборную России, в которых забил четыре мяча.

Ранее стало известно, что «Спартак» попросил ЭСК разобраться с двумя эпизодами в матче против ЦСКА. Красно-белые настаивают на том, что арбитр Кирилл Левников должен был удалить двух армейцев еще в первом тайме.

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