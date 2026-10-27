Казань слишком дорогая: куда переезжают покупатели и где жилье окупается быстрее

При выборе квартиры покупатели руководствуются разными мотивами. Кому-то важно вложить деньги так, чтобы объект дорожал и приносил доход от сдачи, а кому-то — получить комфортное жилье для себя. Если цены в Казани кажутся завышенными, стоит присмотреться к другим городам Татарстана и соседних регионов, сообщил inkazan.ru.

«Вчера бюджета хватало на приличную „двушку“ в Казани, сегодня — только на студию на окраине. Это рынок. Но республика большая, и разница в цене колоссальная», — отмечает основатель агентства элитной недвижимости в Татарстане Heartwood Игнат Ситников.

По мнению эксперта, к третьему кварталу 2026 года средняя цена «квадрата» на вторичном рынке Казани выросла до ₽211,2 тыс. Типичная квартира при этом стоит больше ₽9,9 млн. В сегменте новостроек ситуация, как считает специалист, еще напряженнее: отдельные исследования называют цифры вплоть до ₽277 тыс. за метр. Для семьи, которая не готова брать ипотеку на 30 лет, такие суммы часто оказываются неподъемными.

Эксперт указывает на Набережные Челны как на самый очевидный вариант внутри республики. С точки зрения инвестиций этот город тоже выглядит привлекательнее. Для сравнения: квартира в Казани за ₽9,1 млн при арендной плате ₽41,1 тыс. окупается почти 18,6 лет, что дает доходность около 5,4%. В Челнах объект за ₽6,8 млн при платеже ₽36 тыс. возвращает вложения за 15,9 лет — доходность 6,3%.

«Там средний метр на вторичке крутится вокруг ₽126–137 тыс. Это почти в полтора-два раза дешевле казанской вторички. При этом Челны — второй по величине город республики с нормальной промышленностью и инфраструктурой», — добавляет Ситников.

Далее в списке идут Нижнекамск (₽112,9 тыс. за метр), Елабуга (₽111,3 тыс.) и Альметьевск (₽106,3 тыс.). Экономика этих городов строится вокруг одного предприятия, однако спрос на аренду со стороны приезжих специалистов там остается стабильным, отметил эксперт.

Ранее эксперт Галкин сообщил, что к октябрю 2026 года в РФ предложение аренды выросло на 17-29%.