В Подмосковье составили рейтинг самых популярных госуслуг у жителей
В Мингосуправления Подмосковья составили рейтинг самых популярных госуслуг
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области]
Самой популярной госуслугой, размещенной на подмосковном портале, на прошлой неделе стало получение выписки из домовой книги, на это было подано более 19,1 тыс. заявлений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В тройку лидеров также вошли «Запись в кружки и секции» (более 15,8 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,1 тыс. заявок). Кроме того, в рейтинг попали «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 6,8 тыс. заявлений) и присвоение адреса (более 5,2 тыс. заявок).
В общей сложности на региональном портале доступны более 440 услуг для жителей и бизнеса.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.