В Подмосковье составили рейтинг самых популярных госуслуг у жителей

Самой популярной госуслугой, размещенной на подмосковном портале, на прошлой неделе стало получение выписки из домовой книги , на это было подано более 19,1 тыс. заявлений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров также вошли «Запись в кружки и секции» (более 15,8 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,1 тыс. заявок). Кроме того, в рейтинг попали «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 6,8 тыс. заявлений) и присвоение адреса (более 5,2 тыс. заявок).

В общей сложности на региональном портале доступны более 440 услуг для жителей и бизнеса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.