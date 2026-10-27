Власти Омской области раскрыли состояние троих пострадавших при атаке БПЛА

В правительстве Омской области рассказали, как медики оценивают состояние пострадавших от атаки БПЛА, сообщил gorod55.ru.

Трое человек, пострадавших во время атаки беспилотников на Омск в субботу, 24 октября, находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают получать медицинскую помощь. Об этом Городу55 сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

«Все пострадавшие продолжают находиться под наблюдением врачей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Всю необходимую помощь люди получают. Угрозы их жизни и здоровью нет», — рассказала Ахвердиева.

По данным издания, беспилотную опасность в Омской области объявили в субботу, 24 октября, во второй половине дня. Из-за этого аэропорт им. Карбышева прекратил прием и отправку самолетов, также были отменены баскетбольный матч между «Нефтяник-Титан» и УГМК и спектакль в драматическом театре.

Вечером беспилотники достигли северного промышленного узла и логоцентра маркетплейса в Кировском округе. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, однако на следующий день губернатор региона уточнил, что травмы получили три человека. По состоянию на 27 октября медики оценивают их состояние как стабильное и удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что Россия объявила режим тишины на херсонском направлении для гуманитарной операции.