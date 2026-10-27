Когда менять летнюю резину на зимнюю: эксперт назвал дату и реальные цены в Подмосковье

Аномально теплая осень сбила график у многих водителей: менять летнюю резину на зимнюю они не торопятся. Октябрь 2026 года рискует попасть в список самых теплых за всю историю наблюдений, однако ночью в Подмосковье уже случаются заморозки. О том, когда лучше записаться на шиномонтаж и во сколько обойдется подготовка автомобиля к холодам, REGIONS рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

Сроки замены шин

Егоров рекомендует водителям Подмосковья планировать смену резины на 29-30 октября. Согласно прогнозу, в конце месяца днем сохранится относительное тепло, а вот ночью в некоторых районах столбики термометров могут опуститься до нуля и ниже.

«Если автомобиль регулярно выезжает рано утром или возвращается поздно вечером, откладывать переобувку до первого снега не стоит», — пояснил Егоров.

По словам эксперта, ориентироваться стоит не только на дату в календаре, но и на устойчивую среднесуточную температуру в районе +5…+7 градусов. На остывшем асфальте летние шины теряют сцепление, особенно если дорога мокрая. Тем, кто часто выезжает за город, следует помнить: там заморозки приходят раньше. Перед установкой зимнего комплекта нужно осмотреть протектор, боковины и сами покрышки.

Стоимость шиномонтажа

Как отметил Егоров, цена формируется из диаметра колес и объема работ. Если у автовладельца есть второй комплект на дисках, сезонная замена обойдется дешевле.

«Если же нужно снимать летние шины и устанавливать зимние на те же диски, придется оплатить демонтаж, монтаж и балансировку. За шиномонтаж четырех колес легкового автомобиля в Подмосковье стоит ориентироваться примерно на ₽3-6 тыс.», — рассказал эксперт.

Для больших дисков, низкопрофильной резины и внедорожников расценки выше. Перед записью стоит уточнить, входит ли балансировка в стоимость и берут ли доплату за размер колес. Записываться лучше заранее: с первыми заморозками спрос на шиномонтаж традиционно растет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыты 55 площадок «Мегабак» для сдачи автомобильных шин.