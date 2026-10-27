В ЖК «Планерный квартал» в Химках построили новый дом

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома в составе ЖК «Планерный квартал» городского округа Химки. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

В новостройке размещены более 1 тыс. квартир общей площадью более 49,6 тыс. кв. м, во дворах установлены современные детские игровые городки, спортивные площадки, организованы прогулочные зоны. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.