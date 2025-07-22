Шри-Ланка рассмотрит возможность использования российских технологий для решения проблем с отходами

Переговоры между представителями Российского экологического оператора и делегацией из Шри-Ланки, во главе с полномочным министром посольства страны в РФ, прошли успешно. Российская сторона представила детально разработанную концепцию современной системы управления отходами, учитывающую специфику масштабных проектов, в частности, Port City Colombo.

«Российский экологический оператор активно делится своими наработками и технологическими решениями с международными партнерами. Наш опыт в областях сортировки, вторичной переработки и рекультивации полигонов доказал свою эффективность в России и может стать основой для формирования экологически устойчивой системы в других государствах. Мы готовы к сотрудничеству и совместным инициативам со Шри-Ланкой», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В Коломбо, столице Шри-Ланки, планируется реализовать масштабный проект по созданию искусственного острова Port City Colombo. На этой территории будут расположены порт, жилые зоны, промышленные технопарки, финансовый центр и другие объекты инфраструктуры. В рамках встречи стороны обсудили потенциал применения российских решений в сфере обращения с отходами на всех стадиях реализации проекта. Шри-Ланка проявила заинтересованность в применении российских технологий и подходов, охватывающих широкий спектр вопросов — от сортировки и переработки до нормативного регулирования отрасли.

Представители делегации Шри-Ланки выразили надежду на продолжение сотрудничества с российской стороной и старт первых проектов в сфере утилизации отходов.