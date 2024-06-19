Совы и пустельги в Подмосковье начали обустраивать гнезда вблизи людей

Совы и пустельги в Подмосковье начали обустраивать гнезда все ближе к людям — на окраинах деревень. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на исследования ученых Института проблем эволюции и экологии РАН им. А. Н. Северцова и Московского педагогического госуниверситета.

В рамках исследования специалисты в течение 23 лет наблюдали за изменениями структуры гнездовий на севере Подмосковья, где ведется учет ушастой и болотной сов, а также обыкновенной пустельги.

«Всего за это время найдено 208 гнезд и выводков ушастой совы, 34 — болотной совы и 174 — обыкновенной пустельги. Успешными считались гнезда, из которых вылетел хотя бы один птенец», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Выяснилось, что в связи с зарастанием мест, пригодных для гнездования, и сокращением участков для охоты птицы переместились в более открытые луговые сообщества и на окраины деревень. Сейчас большинство гнездовий сов — 28% — приходится на деревни. У пустельг число гнездовий в деревнях составляет 14%.

Жителей призвали бережно относиться к гнездовьям указанных видов. Совы и пустельги — редкие птицы, которые, к тому же, истребляют вредителей и саранчу.