Свыше 500 тысяч бутылок и банок сдали жители Подмосковья в экопункты «РТ-Инвест» за две недели

Жители Подмосковья с 30 декабря по 15 января сдали в экопункты «РТ-Инвест» 520 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок, сообщила пресс-служба компании.

В сравнении с аналогичным периодом, число собранной тары увеличилось почти в два раза. Больше всего пластика и алюминия в фандоматы принесли жители Подольска — около тридцати шести тысяч единиц. В Балашихе сдали на переработку тридцать тысяч единиц тары, в Люберцах — двадцать девять тысяч единиц.

В десятку самых активных округов Подмосковья также вошли Раменское, Красногорск, Химки, Домодедово, Мытищи и Одинцово.

Самым популярным в первые дни января оказался фандомат на Крымской улице в Раменском. Туда принесли шесть тысяч банок и бутылок. На втором месте — экопункт в торговом центре «Звезда» в Красногорске — туда местные жители сдали пять тысяч единиц тары.

Уточняется, что за год жители Московской области принесли в экопункты «РТ-Инвест» более пяти миллионов пластиковых бутылок и 2,4 миллиона алюминиевых банок. Их отправят на переработку. Из сырья изготовят посуду, мебель, автомобильные запчасти, одежду и обувь.

В «РТ-Инвест» напомнили, что, сдавая тару, жители региона зарабатывают баллы, которые могут потратить у партнеров программы. Баллами можно в том числе оплатить продукты, электронные книги, подписку в онлайн-кинотеатре.