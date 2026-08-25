Отец два года искал сына и нашел его в другой стране: мать похитила ребенка и скрывалась от суда

Американец Хасан Мамуд почти два года безуспешно искал своего восьмилетнего сына, пока в августе 2026 года ФБР не вышло на след похитительницы — оказалось, что бывшая супруга, несмотря на решение суда о лишении родительских прав, вывезла мальчика в Таиланд, где ее в итоге задержали таиландские власти. Об этом сообщает The Thaiger.

45-летнюю американку по имени Линда, чья фамилия не разглашается, арестовали 19 августа в Бангкоке. В начале 2025 года суд США передал опеку над ребенком отцу из-за алкоголизма и психических расстройств матери. Однако женщина забрала сына и скрылась. Мамуд нанял частного детектива, создал сайт и больше года пытался привлечь внимание к делу. В августе 2026-го ФБР получило информацию о том, что Линда и мальчик находятся в Таиланде. После запроса американских властей таиландские коллеги аннулировали разрешение на пребывание женщины в стране и задержали ее. Ребенок был найден вместе с матерью и, по данным властей, не пострадал. О дальнейшей судьбе Линды — депортации, судебном процессе и передаче сына отцу — пока не сообщается.



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