Ягодный фонтан в Талдоме: один метод превращает малину в рекордсмена
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Правильная обрезка способна превратить обычные кусты малины в настоящий ягодный фонтан. Метод двойной обрезки, известный также как метод Соболева, заставляет побеги ветвиться с удвоенной силой, превращая один стебель в разветвленный куст, усыпанный плодовыми почками. Но эта техника требует строгой дисциплины и точного соблюдения сроков. О том, как превратить малинник в рекордсмена и не допустить ошибок, рассказывают REGIONS опытные садоводы Талдома.
Малина — культура отзывчивая, но без правильного формирования она быстро превращается в дикие заросли, где ягоды мельчают, а урожай падает. Двойная обрезка решает эту проблему кардинально: она стимулирует пробуждение спящих почек и образование множества боковых побегов. В результате куст действительно напоминает фонтан — компактный, но невероятно продуктивный.
Первый этап: летнее прищипывание
Первый шаг делается в начале лета, когда молодые побеги текущего года достигают высоты 80-120 см. В этот момент у них прищипывают верхушки на 10-15 см. Конкретные сроки зависят от погоды, сорта и темпов роста растений — в Талдоме это обычно конец мая или начало июня.
После удаления точки роста побег перестает активно вытягиваться вверх и начинает формировать боковые веточки. К осени вместо одного стебля получается разветвленная конструкция, на которой в следующем сезоне закладывается значительно больше плодовых почек. Сильно затягивать с этой работой не стоит: молодым боковым побегам нужно время, чтобы окрепнуть и подготовиться к зиме.
Второй этап: весеннее укорачивание
Следующей весной, когда распустятся листья и станет хорошо видно состояние кустов, наступает время второго прохода. Верхушки боковых веточек укорачивают примерно на 5-10 см. Такой прием пробуждает дополнительные почки, и побеги начинают ветвиться еще сильнее. В результате куст действительно приобретает форму фонтана, а ягоды формируются на максимальном количестве плодовых веточек.
Одновременно с этой процедурой важно провести санитарную чистку:
- удалить сухие и поврежденные стебли;
- вырезать слабую поросль;
- убрать лишние побеги, которые загущают куст;
- срезать подмерзшие части веток.
На кусте оставляют несколько самых сильных стеблей. Хорошее освещение и свободная циркуляция воздуха не менее важны, чем сама обрезка.
Главная ошибка — превратить малинник в джунгли
Двойная обрезка стимулирует сильное ветвление, поэтому без прореживания легко получить чрезмерно плотные посадки. В загущенной малине хуже циркулирует воздух, повышается риск грибковых заболеваний, а ягоды мельчают. Садоводы предупреждают: регулярное удаление корневой поросли, выходящей за пределы нужной площади, обязательно.
Кроме того, разветвленные кусты нуждаются в подвязке к шпалере. Под тяжестью ягод побеги могут наклониться к земле или сломаться, поэтому надежная опора — обязательное условие успеха.
Урожай зависит не только от секатора
Двойная обрезка сама по себе не превращает любой куст в рекордсмена. Результат зависит от комплекса факторов: сорта, возраста растения, освещения, питания и полива. Для хорошего плодоношения необходимо:
- весной обеспечить малину питанием с учетом состояния почвы;
- перед цветением использовать комплексную подкормку;
- во время налива ягод не допускать пересыхания грунта;
- замульчировать почву перегноем или компостом;
- следить, чтобы кусты не затеняли друг друга.
При грамотном сочетании обрезки и полноценного ухода некоторые сорта малины могут выдавать до 10 кг ягод с каждого куста. Это серьезный результат, который оправдывает все усилия.
Кому подойдет метод Соболева
Опытные садоводы рекомендуют сначала опробовать двойную обрезку на нескольких крепких кустах летней малины. Для слабых, недавно посаженных и ремонтантных растений такая схема может оказаться неподходящей. У последних двойная обрезка часто снижает урожай, так как они плодоносят на верхушках побегов текущего года.
Метод Соболева — мощный инструмент, но он требует внимания и контроля. При правильном использовании он способен заметно усилить ветвление и увеличить урожайность. Главное — не забывать о прореживании, полноценном питании и защите от болезней. Начинать стоит с малого: применить технику на нескольких кустах, оценить результат и только потом масштабировать на весь малинник.