Московский Новый драматический театр открывает юбилейный сезон своего 50-летия
Новый сезон Московского Нового драматического театра стартует в сентябре
Фото: [Сцена из спектакля "Там, где мы есть"/Екатерина Кулешова]
Московский Новый драматический театр в сентябре открывает юбилейный сезон. История театра в здании бывшего ДК Метростроя на улице Проходчиков в столице началась 50 лет назад.
Уже 25 лет театр возглавляет заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Долгачев. Под его руководством МНДТ сохранил свою неповторимую атмосферу и верность традициям русской психологической школы — и при этом не перестает искать новые формы диалога с залом.
Фото: [Фасад театра/Екатерина Кулешова]
Новый сезон откроется 18 сентября премьерой «Там, где мы есть». Это особая постановка — спектакль‑феерию творческий коллектив создал специально к юбилею.
Фото: [Вячеслав Долгачев/Екатерина Кулешова]
«„Там, где мы есть“ — это признание в любви к сцене, к зрителю и к самому театру. Здесь встречаются герои разных спектаклей, звучат размышления о сегодняшнем театре — и даже заглядывают в возможное будущее. В том, что нас ждут неожиданные путешествия и встречи, сюрпризы и прочие чудеса, сомневаться не приходится. Ведь 50 лет успешного существования нашего театра на краю Лосиного острова — это само по себе уже чудо», — отметил Вячеслав Долгачев.