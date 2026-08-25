Московский Новый драматический театр открывает юбилейный сезон своего 50-летия

Московский Новый драматический театр в сентябре открывает юбилейный сезон. История театра в здании бывшего ДК Метростроя на улице Проходчиков в столице началась 50 лет назад.

Уже 25 лет театр возглавляет заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Долгачев. Под его руководством МНДТ сохранил свою неповторимую атмосферу и верность традициям русской психологической школы — и при этом не перестает искать новые формы диалога с залом.

Фото: [ Фасад театра/Екатерина Кулешова ]

Новый сезон откроется 18 сентября премьерой «Там, где мы есть». Это особая постановка — спектакль‑феерию творческий коллектив создал специально к юбилею.

Фото: [ Вячеслав Долгачев/Екатерина Кулешова ]