Свыше 800 «народных троп» обустроили в округах Московской области с начала года

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала года в рамках программы «Пешком» благоустроили 854 тропы из 1043 запланированных. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Всего в этом году по программе запланированы замена плитки на асфальт по 385 адресам и создание или ремонт пешеходных коммуникаций по 658 адресам», — отметили в ведомстве.

В ряде округов план на текущий год выполнили полностью. В их числе — Жуковский, Коломна, Лыткарино, Реутов, Серебряные Пруды, Черноголовка. Всего таких муниципалитетов 21.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проекты из 5 округов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе благоустройства.