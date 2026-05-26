В администрации Зарайска прокомментировали сообщения о специфическом запахе в Ратькино

Специалисты профильных ведомств провели инспекцию в деревне Ратькино городского округа Зарайск после обращений местных жителей на резкий запах. Проверка показала, что предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака в жилой зоне не превышена, а экологическая ситуация полностью соответствует установленным нормативам.

Причиной временного дискомфорта стали плановые агротехнологические мероприятия, которые развернулись на полях вблизи населенного пункта. Местные службы зафиксировали, что в этот период почву обогащали безводным аммиаком — эффективным азотным удобрением, широко применяемым в сельском хозяйстве.

В администрации городского округа Зарайск пояснили, что аграрии действовали в правовом поле. Предприятие, проводившее обработку полей, имеет полный пакет разрешительной документации и следовало утвержденной технологической карте. Использование данного типа удобрений регламентировано и безопасно для здоровья людей при соблюдении правил внесения.

На данный момент сельскохозяйственные работы на указанном участке подошли к концу. Профильные специалисты подчеркивают, что специфический запах в районе деревни Ратькино больше не фиксируется.

Муниципальные власти выразили признательность жителям за бдительность и принесли извинения за летучий неприятный запах, который временно ощущался в жилой застройке во время насыщения почв питательными элементами.