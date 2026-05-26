Из Африки в Павловский Посад: на стройке нашли нелегалов из Камеруна

В Павловском Посаде Подмосковья сотрудники миграционной службы провели рейд под названием «Антикриминал» и обнаружили на одной из строек нелегалов. Но не из ближнего зарубежья, как часто бывает, а граждан далекой Республики Камерун. Мужчины трудились на объекте без разрешений на работу и законных оснований для нахождения в России, пишет REGIONS .

Гости из жаркой Центральной Африки оказались обычными строителями. Однако право на трудовую деятельность у них отсутствовало. На каждого из мужчин полицейские составили административные протоколы.

Итог для нелегалов неутешителен:

Штраф от 5 тыс. до 7 тысяч рублей.

Принудительное выдворение за пределы России.

Возвращение на родину ближайшим авиарейсом.

Куда серьезнее последствия для того, кто их нанял. Работодатель решил сэкономить и взял сотрудников «всерую». Теперь эта история обернется для него финансовой катастрофой.

Юрист Антон Сазанов назвал эту историю финансовой катастрофой для павловопосадского работодателя. Тот решил сэкономить и нанял сотрудников «в серую», но теперь последствия будут серьезными. По закону за каждого нелегала юридическому лицу грозит штраф от 400 тыс. до 1 млн рублей.

«Таким образом, два помощника из Камеруна могут обойтись застройщику в круглую сумму до 2 млн», — заключил юрист.

Ранее Верховный суд разъяснил, когда иностранца могут выдворить, несмотря на брак.