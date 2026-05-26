Дорогая натуральность и брючные костюмы: гид по главным трендам выпускного сезона 2026 года

Выпускной вечер — символичное событие, завершающее одиннадцатилетний школьный марафон. В 2026 году ключевой концепцией праздничного образа становятся мягкая женственность, элегантность и комфорт. Стилисты и бьюти-эксперты рассказали, как подобрать наряд, макияж и прическу, чтобы выглядеть актуально и уверенно, пишет Life.ru.

Что надеть: фавориты среди платьев и стильные альтернативы

Главный хит выпускного сезона 2026 года — минималистичное платье-комбинация из атласа, шелка, плотного сатина или вискозы. Оно привлекает внимание чистотой линий и не требует сложного декора. Помимо комбинаций, актуальны еще три направления:

Корсетные силуэты — в сдержанном исполнении (без театральной пышности), где корсет аккуратно держит форму.

Платья-бандо — модели с открытыми плечами, которые выигрышно подчеркивают шею.

Заниженная талия — нестандартный крой, визуально вытягивающий фигуру и создающий дух современной романтики.

Для выпускниц, предпочитающих платьям максимальный комфорт и нестандартный подход, идеальным решением станет брючный костюм или костюм-тройка. В тренде сочетание широких брюк палаццо, удлиненных жакетов или жилетов с шелковыми топами в бельевом стиле, лаконичными бандо и вариантами на тонких бретелях.

Бюджет вопроса: сколько стоит выпускной образ

Красивый и гармоничный аутфит не обязательно должен стоить целое состояние. Эксперты разделяют траты на три основных ценовых сегмента.

Бюджетный сегмент (11,5–20 тысяч рублей) Образ в этой категории лучше строить вокруг простых фасонов из массмаркета или маркетплейсов. Однотонное платье-комбинация или лаконичный брючный костюм из качественного сатина или вискозы будут выглядеть благородно, если у них аккуратные швы и хорошая посадка. Главный лайфхак — покупать не специализированное «выпускное платье», а базовое вечернее без сезонной наценки. Сэкономить можно на сумке, но не на удобстве обуви.

Средний сегмент (27—51 тысяча рублей) Этот вариант стоит рассматривать, если вам хочется более сложных дизайнерских решений. Сюда входят наряды с идеальными лекалами, качественными скрытыми корсетами, благородными драпировками и плотными костюмными тканями, которые безупречно держат форму в течение всего праздничного вечера.

Премиальный сегмент (58—118 тысяч рублей) Такие вложения оправданы, если вещь останется в вашем гардеробе и после выпускного. Покупка пышного платья «на один раз» в премиум-классе редко бывает практичной. Разумнее инвестировать в натуральный шелк, качественный костюм-тройку, дорогие кожаные лодочки или минималистичные украшения из серебра и натурального жемчуга.

Дополнительно на услуги визажиста и парикмахера стоит заложить от 7 до 15 тысяч рублей.

Макияж и прически: курс на «дорогую натуральность»

В бьюти-сфере 2026 года действует строгое правило одного акцента. Плотный контуринг, тяжелый матовый тон и «башни» из волос, намертво залитые лаком, окончательно ушли в прошлое.

Идеальный визаж

В моде свежая, будто светящаяся изнутри кожа. Для этого используются легкие тональные флюиды и точечный консилер. Глаза оформляются в технике мягких коричневых смоки или аккуратных растушеванных стрелок. Для губ выбираются нюдовые помады, блески, тинты и карамельные карандаши.Чего делать нельзя: плотные маскирующие текстуры, слишком темный автозагар, графичные жесткие брови и агрессивные неоновые тени.

Трендовые укладки

Прическа должна двигаться вместе с вами и подчеркивать текстуру волос: