Какая порода собак является умнейшей? Этот питомец демонстрирует наивысший показатель интеллекта

Бордер-колли годами считали главным собачьим интеллектуалом, но новое исследование неожиданно сдвинуло его с пьедестала, пишет Upworthy. Ученые из Университета Хельсинки проверили когнитивные способности более 1000 собак из 13 пород и выяснили, что лучший результат показал бельгийский малинуа.

Эта порода похожа на немецкую овчарку и часто работает в полиции, охране и спецслужбах. Теперь понятно почему: малинуа оказался особенно силен в задачах на решение проблем, понимание человеческих жестов и самостоятельность.

В одном тесте собака должна была обойти прозрачное V-образное препятствие, чтобы добраться до еды. В другом — понимать разные жесты человека: указание рукой, ногой, взглядом или поворотом корпуса. В третьем животное сталкивалось с неоткрываемой коробкой с едой: ученые смотрели, будет ли пес упорно пытаться сам или быстро попросит помощи у человека.

Малинуа набрал 35 баллов из 39, бордер-колли оказался вторым с 26 баллами, а третье место занял ховаварт с 25 баллами.

При этом идеальных пород нет. У малинуа, например, были слабые результаты в тесте на сдерживание импульса. Но для служебной собаки это не всегда минус: ей как раз часто нужны быстрая реакция, смелость и готовность действовать.

Так что самый умный пес — не обязательно тот, кто выглядит милым домашним гением. Иногда это собака, которая способна думать быстро, работать четко и не теряться в сложной ситуации.