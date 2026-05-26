Колеса-тормоза для МС-21 и SJ-100 создали в Балашихе: импортозамещение добралось до самых ответственных узлов самолета

Международный форум по безопасности, который проходит в Подмосковье, стал площадкой для презентации важнейшего импортозамещающего продукта. Предприятие «Рубин» из Балашихи показало новейшие колеса-тормоза для пассажирских лайнеров МС-21 и SJ-100. Теперь наши самолеты смогут тормозить на полосе с помощью отечественных комплектующих, а не западных, которые перестали поставлять. Об этом сообщает REGIONS .

На стенде Московской области представитель авиационной корпорации «Рубин» Михаил Пестраков продемонстрировал уникальные разработки. Колеса-тормоза для импортозамещенных версий лайнеров МС-21 и SJ-100 — это не просто металл и резина. Это высокотехнологичные узлы, которые испытывали в самых сложных погодных условиях. Экипажи подтвердили их надежность.

Кроме того, компания показала серийный насос собственной конструкции и уникальный блок системы торможения БУТ. Это устройство управляет датчиками и отвечает за своевременное и плавное торможение колес во время пробежки по взлетно-посадочной полосе — критически важная функция для безопасности пассажиров.

За всю историю «Рубин» освоил выпуск более трех тысяч наименований авиационных изделий. Сейчас конструкторские бюро завода продолжают создавать и поставлять серийную продукцию для ведущих авиазаказчиков страны. В условиях санкционного давления и ухода западных производителей такие предприятия становятся «воздушными щитами» нашей авиации.

Форум, где проходила презентация, собрал ключевых игроков оборонной и гражданской промышленности.

Ранее стало известно, что шпиц-пенсионер Есик спас новорожденных енотов.