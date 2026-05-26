Неожиданный регион России стал магнитом для автотуризма

В Югре наблюдается устойчивый рост интенсивности автотуризма, сообщает ugra-news.ru . Ключевую роль в перераспределении транспортных потоков сыграл автомобильный мост «Звезда Оби» под Сургутом, открывшийся ровно год назад. Как передала пресс-служба Стройкомплекса Югры, современный переход уже стал самым востребованным маршрутом для жителей нескольких городов, выбирающихся за пределы региона.

Новый мост выбирают для поездок водители из Нижневартовска, Радужного, Мегиона и Лангепаса. По данным ведомства, пропускная способность сооружения составляет от 13 до 15 тысяч автомобилей ежесуточно. Этот объем позволяет полностью закрыть потребности растущего туристического и транзитного трафика.

Год эксплуатации подтвердил: скоростные дороги востребованы. Они обеспечивают высокую пропускную способность, заметно сокращают время в пути и повышают безопасность движения. Качество региональной дорожной сети напрямую поддерживает интерес к путешествиям на автомобиле.

В Стройкомплексе также напомнили: качество дорог растет, однако безопасность поездок зависит и от самих водителей.

