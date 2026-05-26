Сверкающий артефакт: подмосковное озеро «подарило» отдыхающим ровесника динозавров

Обычный летний день на озере Нажицы в Орехово-Зуеве превратился для местной жительницы в научное открытие. В прибрежном песке она заметила загадочный сверкающий предмет. После того как женщина очистила находку, выяснилось: перед ней фрагмент раковины древнего аммонита — морского моллюска, который плавал в океанах 200 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры. Подробности узнала редакция REGIONS .

Фотографию артефакта опубликовал Telegram-канал «Твое Орехово-Зуево», и снимки мгновенно разлетелись по соцсетям. Находка оказалась не просто красивой — на поверхности идеально сохранились ребристые узоры и даже легкий перламутровый блеск.

В Орехово-Зуевском краеведческом музее подтвердили уникальность момента. Специалисты пояснили, что для Подмосковья обнаружить такой экземпляр прямо на поверхности — огромная редкость.

«По предварительным данным, это фрагмент аммонита мезозойской эры. Юрский или меловой период — точнее должна установить профильная экспертиза. Именно поэтому сейчас сложно назвать точный возраст, но ориентировочно ему от 100 до 200 миллионов лет», — прокомментировали для REGIONS специалисты музея.

Появление доисторического «гостя» объясняется просто. В мезозойскую эру территорию современного Орехово-Зуева покрывало теплое мелководное море, где кипела жизнь древних моллюсков. Миллионы лет спустя вода отступила, суша поднялась, но раковины остались навсегда погребены в недрах. Иногда — как в этом случае — эрозия и время возвращают их на поверхность.

Специалисты дали рекомендации по уникальной находке:

Не пытаться чистить или полировать артефакт самостоятельно — раковина хрупкая.

Обеспечить бережное хранение в сухом месте.

Передать экземпляр в музей для профессиональной консервации и изучения.

В музее добавили, что в фондах уже есть отдельные фрагменты древней фауны, но обнаружить такой чистый, сверкающий образец на обычном пляже, без раскопок — редчайшая удача, выпадающая раз в десятилетия.