Первенец в Дмитрове: на ферме «Благородный Север» родился пятнистый малыш

В деревне Ольявидово Дмитровского округа случилось долгожданное событие — на ферме «Благородный Север» появился на свет первый олененок, узнал REGIONS . Новорожденный пока осторожничает: большую часть времени лежит, копит силы и держится рядом с матерью. Олениха трепетно охраняет малыша, и сотрудники фермы сделали все, чтобы никто не нарушал их покой.

Как сообщает телеграм-канал «Это Дмитров, Детка!», для молодой семьи организовали особые условия. Чтобы олениха не нервничала, а детеныш спокойно креп, их перевели в отдельный тихий загон. Люди стараются лишний раз не появляться рядом, наблюдают за животными издалека и не тревожат без необходимости. В первые дни жизни малыша это критически важно.

Ферма «Благородный Север» — проект уникальный для Московской области. Ее цель — превратить оленеводство в современную и самостоятельную отрасль сельского хозяйства. Здесь не просто разводят благородных животных, но и демонстрируют ответственный подход к восстановлению их популяции в регионе. Рождение первого олененка — главное доказательство того, что затея удалась, а животные чувствуют себя в безопасности и комфорте.

Познакомиться с обитателями фермы можно и на других площадках Дмитровского округа:

Ферма «Антоновка» в поселке Внуково: бобры, капибары, кролики и утки.

Зооферма «Шихово» в одноименной деревне: настоящий кенгуру.

А пока гости готовятся к экскурсиям, первый олененок «Благородного Севера» продолжает набираться сил под боком у заботливой мамы. Самое главное сейчас — тишина и покой.