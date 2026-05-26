Оргкомитет фестиваля «Гринландия» подвел итоги песенно-поэтического конкурса «Отчизны верные сыны»
Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» подвел итоги заочного песенно-поэтического конкурса «Отчизны верные сыны», проходившего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Он объединил 3375 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это люди, которые разделяют общие ценности – патриотизм, уважение к истории, культуре и традициям России.
За семь месяцев творческого марафона дипломантами стали 222 участника, из их числа были выбраны 15 лауреатов. В их число вошли жители Подмосковья.
С полным списком лауреатов и их работами можно познакомиться на сайте фестиваля.