Подъезд из пачек: барнаульцы 26 лет обклеивали стены сигаретами на миллион рублей

Двое братьев и их друг на протяжении 26 лет, начиная с 70-х годов, оклеивали стены парадной пустыми пачками сигарет. В ход пошло 5 тысяч раритетных папирос, а художественная ценность объекта оценивается почти в миллион рублей. Но увидеть этот курительный рай осталось недолго — дом признан аварийным и идет под снос. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Подъезд в Барнауле полностью заклеен пачками из-под сигарет. Причем не просто в один слой, а кое-где в два и даже три — чтобы создать объемные фигуры. Авторами оказались двое братьев и их приятель, которые начали коллекционировать пачки еще в 1970-х годах. Творческий процесс занял у них 26 лет. По оценкам, на эту гигантскую мозаику ушло 5 тысяч штук.

Соседи говорят, что «сигаретный подъезд» был предметом гордости, но создатели его уже давно съехали. А сам дом — постройки 1948 года, он обветшал и официально признан аварийным. Горисполком принял решение о сносе. Так что уникальному украшению осталось стоять недолго. Барнаульцы, впрочем, уже сделали тысячи фотографий на память.

