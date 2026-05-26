Цепная реакция неизбежна: в МИД РФ предупредили — если США возобновят ядерные испытания, за ними последуют другие страны

Если Вашингтон решит вновь взорвать ядерное устройство, мир может скатиться в новую гонку вооружений. Замглавы МИД России Сергей Рябков на форуме по безопасности заявил: такой шаг спровоцирует «самоподдерживающуюся цепную реакцию» — многие страны, обладающие ядерным потенциалом, немедленно вернутся к полноформатным испытаниям. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат предупредил, что США уже делают заявления о возможном возобновлении натурных испытаний. Это, по его мнению, чревато фатальными последствиями для Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Рябков подчеркнул: Россия убеждена, что стоит Америке начать — и лавину не остановить. За ней последуют не только участники Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но и другие страны с военным атомом.

Замминистра отметил, что на международной арене сейчас катастрофически не хватает признания зависимости разоруженческого трека от реальной обстановки с безопасностью. Политической воли к совместной работе тоже нет. Взаимное уважение и учет озабоченностей сторон — в дефиците. Кризисы множатся, а фундаментальные противоречия между государствами никто не устраняет.

Ранее МИД анонсировал удары по Киеву.