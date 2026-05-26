Михайлов поддержал Певцова на фоне скандала с Киркоровым

Конфликт вокруг нашумевшего спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым вышел на новый уровень. К критике постановки, которую ранее уже высказал Олег Меньшиков, присоединился Дмитрий Певцов, а позже и Михаил Боярский. Но нашлись и те, кто не поддержал маэстро кино и открыто об этом высказались.

Как пишет Teleprogramma.org, 81-летний народный артист РСФСР Александр Михайлов тоже отреагировал на шумиху вокруг постановки. Он поддержал Певцова за то, что тот не стал выносить сор из избы и устраивать публичные разбирательства с Филиппом Киркоровым. Накануне певец заявил, что актер просто завидует Юре Борисове и его таланту.

«Певцов правильно поступил, что не вступил в полемику с Киркоровым», — сказал Михайлов.

При этом артист признался, что не смотрел «Гамлета» и ничего не знает о предмете спора. Он не стал оценивать прошедший спектакль.

