Россиянина осудят за убийство девушки четверть века спустя

В Няганском городском суде 22 мая 2026 года подсудимый А. Ульянов, 45-летний житель Хабаровского края, выступил с последним словом. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора по делу об убийстве, совершенном еще в ноябре 2001 года. Жертвой преступления четвертьвековой давности стала 17-летняя жительница Нягани, сообщает ugra-news.ru .

Тело девушки было найдено в лесном массиве Восточного микрорайона. Органы предварительного следствия квалифицировали действия обвиняемого как убийство с целью сокрытия других тяжких преступлений — изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

В ходе судебного разбирательства были допрошены потерпевшие и свидетели, изучены письменные материалы и заключения молекулярно-генетических экспертиз. Именно современные методы анализа ДНК, предположительно, позволили установить связь спустя многие годы. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения о половой неприкосновенности личности.

Оглашение приговора назначено на 25 мая 2026 года в 11:00 по местному времени. Заседание, в отличие от основного процесса, состоится открыто — в здании Няганского городского суда.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области возбуждено дело об убийстве после исчезновения отца и сына.