В Архангельской области запланировано строительство современного предприятия по обработке ТКО мощностью 275 тысяч тонн

В регионе подписано концессионное соглашение, предусматривающее возведение передового комплекса для утилизации твердых коммунальных отходов. Данный проект стал вторым в области, реализованным на основе механизма, утвержденного распоряжением правительства РФ № 649-р от 20 марта 2025 года. В соответствии с этим документом, 19 субъектам федерации предоставлена возможность заключать концессионные соглашения без проведения торгов, что позволяет оперативно создавать многофункциональные объекты по работе с отходами общей производительностью до 5 миллионов тонн в год.

«Архангельская область вошла в число регионов, получивших от Правительства право заключать концессии с определенными юридическими лицами в упрощенном порядке. Это ускоряет реализацию инфраструктурных проектов и позволяет быстрее увеличивать объемы переработки отходов. Благодаря этим мерам мы создаем условия для сокращения объемов захоронений и улучшения экологической обстановки», - подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Проект предполагает строительство мусоросортировочного комплекса в Холмогорском районе Архангельской области, способного перерабатывать до 275 тысяч тонн ТКО ежегодно. Приблизительно 110 тысяч тонн из этого объема будут подвергаться утилизации посредством компостирования.

Суммарный объем инвестиций в создание данного объекта оценивается приблизительно в 12 миллиардов рублей.

«Решение о предоставлении 19 регионам права заключать концессии без проведения конкурсов доказало свою эффективность. За короткий период субъекты смогли приступить к реализации конкретных проектов, и Архангельская область является ярким тому подтверждением. Инструмент концессии – это наиболее действенный и оперативный подход к созданию современной инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Мы продолжим поддерживать регионы, готовые переходить от планирования к реальным действиям», - отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Российский экологический оператор оказывал поддержку региону на всех этапах подготовки концессионного соглашения, включая разработку финансово-экономической модели и правовую экспертизу соглашения.