В округе Шатура состоялась акция «Чистый берег» на пруду в деревне Дуреевской

Местные жители, неравнодушные к благоустройству, объединились, чтобы очистить береговую зону от зарослей и скошенной травы.

В поддержку инициативы прибыли депутаты, представители общественности и волонтеры. С приветственным словом выступил глава округа Николай Прилуцкий. Он подчеркнул, что программа по благоустройству водных ресурсов успешно зарекомендовала себя в Шатуре и будет продолжена, а также пожелал всем участникам позитивного настроя и эффективной работы.

В деле очистки пруда приняли участие как водолазы, так и организаторы акции – известный земляк, министр экологии и природных ресурсов Виталий Мосин, и депутат Московской областной думы, автор идеи «Чистого берега» Александр Орлов. Они напомнили, что мероприятие проводится уже в четвертый раз и за это время в Московской области удалось привести в порядок множество водных объектов. По словам гостей, уровень организации акции в Шатуре произвел на них сильное впечатление.

Срубленные деревья сразу же измельчались на месте, на берегу, в щепу. Собранный мусор в мешках был загружен в транспорт для дальнейшей утилизации.

«Любые вопросы, касающиеся нашей деревни, мы решаем сообща. Однажды я обратился в местную администрацию с просьбой о расчистке нашего пруда, поскольку самостоятельно справиться с такой задачей нам было бы нереально. И вот сегодня, прогуливаясь, я вижу – стоят машины, много людей, молодежи. Честно говоря, такого масштаба я не ожидал», - рассказал староста деревни Александр Прошин.

Атмосферу праздника для участников акции создавал коллектив ДК им. Косякова.

После работы всех угостили кашей и горячим чаем.