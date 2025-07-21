В связи с аномальной жарой в некоторых регионах произошла корректировка расписания вывоза отходов
Из-за жары в ряде регионов России скорректировали расписание вывоза мусора
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В Брянской, Самарской и Ростовской областях компании, отвечающие за вывоз ТКО, временно изменили графики работы из-за аномально высоких температур, когда столбик термометра поднимался выше 35 градусов. Российская экологическая организация приветствует подобные меры и подчеркивает необходимость оперативной адаптации к экстремальным погодным явлениям.
«Изменение графиков позволяет не только обеспечить стабильный вывоз мусора с соблюдением санитарных требований, но и поддерживать технику в надлежащем состоянии. В некоторых регионах мусоровозы стали выходить на маршруты раньше, до наступления полуденного зноя. Это дает возможность увеличить количество вывозимого мусора в более комфортное время и избежать перегрева как механизмов, так и кабин водителей, когда асфальтовое покрытие и металлические части сильно нагреваются», — пояснили в пресс-службе РЭО.
В Брянской области представители регионального оператора сообщили, что решение о более раннем начале работы было принято для предотвращения срывов графика вывоза отходов. Оператор приносит извинения жителям за возможный шум от спецтехники в ранние часы и просит проявить понимание. Эти временные неудобства вызваны исключительно погодными условиями, и с наступлением прохлады техника вернется к обычному режиму работы.