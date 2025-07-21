В связи с аномальной жарой в некоторых регионах произошла корректировка расписания вывоза отходов

«Изменение графиков позволяет не только обеспечить стабильный вывоз мусора с соблюдением санитарных требований, но и поддерживать технику в надлежащем состоянии. В некоторых регионах мусоровозы стали выходить на маршруты раньше, до наступления полуденного зноя. Это дает возможность увеличить количество вывозимого мусора в более комфортное время и избежать перегрева как механизмов, так и кабин водителей, когда асфальтовое покрытие и металлические части сильно нагреваются», — пояснили в пресс-службе РЭО.