За прошедший год в России построено 9 тыс. км дорог с применением переработанных материалов

В 2024 году в дорожном строительстве по всей России использовалось около 5,5 миллиона тонн вторичного сырья, извлеченного из различных видов отходов.

Ирина Тарасова, руководитель ППК РЭО, отметила, что дорожное строительство представляет собой значительную возможность для интеграции вторичных ресурсов, учитывая масштабы работ в этой сфере. В течение 2024 года в России было возведено приблизительно 9 тысяч километров дорог, в которых применялось вторичное сырье. Среди материалов, используемых для дорожного покрытия, можно выделить смеси, включающие золошлаки, резиновую крошку, полученную из переработанных покрышек, и другие компоненты, добытые из отходов.

Развитие этого направления является одним из основных компонентов отраслевой программы, рассчитанной на период с 2022 по 2030 год и нацеленной на расширение применения вторичных ресурсов и переработанного сырья в строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве.

В рамках реализации этой программы РЭО совместно с Росавтодором и ФАУ «РОСДОРНИИ» разработали методологию учета вторичных ресурсов в дорожном секторе. Предварительное тестирование показало значительный потенциал использования подобных материалов в процессе строительства, восстановления и обслуживания дорожной сети.

Среди переработанного сырья, применяемого при строительстве дорог, можно отметить асфальтобетонный гранулят, шлаки металлургического производства, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебеночно-песчано-гравийные, щебеночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты. Все эти материалы также востребованы при проведении реконструкции и капитального ремонта дорог.