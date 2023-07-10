Житель Люберец организовал незаконную свалку в водоохранной зоне реки Чернавки

Представители Министерства экологии и природопользования Подмосковья объявило предостережение о недопустимости нарушений жителю городского округа Люберцы, организовавшего незаконную свалку рядом с рекой Чернавкой.

Отмечается, что инспекторы эконадзора выявили, что вместо того, чтобы заниматься выращиванием сельхозпродукции, собственник земельного участка в поселке Красково складировал на открытом грунте строительные отходы. Местами высота навалов достигает метра. По итогам надзора гражданина призвали ликвидировать свалку, исполнение находится на контроле ведомства.

Ранее стало известно, что четырнадцать водоемов уже расчистили в Подмосковье в рамках программы «100 прудов и озер».