Четырнадцать водоемов расчистили в Подмосковье в рамках программы «100 прудов и озер»

Четырнадцать водоемов расчистили в Московской области в рамках очередного этапа программы «100 прудов и озер», сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава областного Минэкологии отметил, что работы идут хорошими темпами. Водные объекты расчистили в девяти городских округах, в том числе в Балашихе, Клину и Егорьевске.

Сейчас в работе находятся еще семь водоемов в семи муниципалитетах. Самым большим объектом является озеро Новоникольское в Шаховской. Его площадь составляет тридцать пять гектаров.

Министр напомнил, что всего в текущем году в рамках программы планируют расчистить сорок водоемов в двадцати восьми округах.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах прошел экологический фестиваль. Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, участие в нем приняли свыше пятисот человек.