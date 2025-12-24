«1344 рубля в месяц за спокойствие». Самозанятые в России получат право на оплачиваемый больничный

С 2026 года самозанятые россияне получат возможность оформлять официальные больничные с выплатой пособия. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил Михаил Меркулов, директор практики «Организационное развитие» консалтинговой компании «КСК Групп».

Новый механизм будет работать на основе добровольного страхования. Гражданам, работающим на себя, предложат на выбор два пакета страховой защиты с фиксированной суммой покрытия в год: 35 000 или 50 000 рублей.

Ежемесячный взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы. Таким образом, платить нужно будет либо 1 344 рубля в месяц (для пакета в 35 тыс. руб.), либо 1 920 рублей в месяц (для пакета в 50 тыс. руб.).

Право на финансовую компенсацию во время болезни возникнет не сразу. Для этого необходимо в течение шести месяцев последовательно делать отчисления в Социальный фонд России. Только после этого периода застрахованный самозанятый сможет претендовать на выплаты по временной нетрудоспособности.

Ранее сообщалось о том, что Путин разрешил самозанятым оформлять оплачиваемые больничные и декретные.