Американцы признали рекордные темпы роста промышленного производства в России

Деловая активность в РФ растет самыми мощными темпами за последние 7 лет, и это несмотря на все санкции.

Агентство Reuters выпустило статью, авторы которой признали то, что экономика в России находится на подъеме.

«Глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада», - отметили они.

Это самый большой индекс, который наблюдался в РФ за последние 7 лет. Этого удалось достичь благодаря нескольким факторам: крайне низкому уровню безработицы, большому количеству заказов промышленности, повышенному спросу от клиентов на внутреннем рынке и понизившейся инфляции.