Известно, что церемония бракосочетания состоялась 28 октября и прошла в скромной обстановке. Для 33-летняя Аркадия этот брак стал вторым. В 2025 году он расстался со своей первой женой Марией Савельевой, в союзе с которой, по некоторым данным, родилась дочь.

У Журавлевой есть дочь от предыдущих отношений. В браке с Аркадием у пары родились еще двое детей. В октябре сообщалось, что у супругов появился сын.

Накануне стало известно, что сам Роман Абрамович мог стать отцом в восьмой раз: ему приписывают роман с 43-летней украинской моделью Натальей Гоций. Его заметили вместе с ней на выставке в Азербайджане.