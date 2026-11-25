Декабрь — время, когда лед уже держит, а рыба будто решает, стоит ли вообще реагировать на приманку. У каждого рыбака в запасе есть история про «сидел весь день, ни поклевки», и почти всегда причина не в невезении, а в том, что день не совпал с ритмом водоема. REGIONS разобрался , как совместить лунный календарь, погоду и здравый смысл, чтобы не возвращаться с пустыми руками.

Как Луна делит декабрь на «удачные» и «пустые» отрезки

В декабре 2026 года фазы Луны создают понятный ритм, по которому удобно планировать выезды:

С 1 по 8 декабря Луна убывает — это время, когда рыба часто держится на глубине и не спешит реагировать на приманки.

9 декабря — новолуние: пик осторожности у большинства видов. В такие дни рыба будто «замирает», а клев становится капризным.

С 17 по 23 декабря — первая четверть: активность постепенно нарастает.

24 декабря — полнолуние: яркий свет и резкие перепады освещенности сбивают привычные маршруты рыбы.

С 25 по 30 декабря — снова убывающая Луна: появляется шанс на стабильный клев, но уже ближе к концу месяца.

По совокупности прогнозов самыми перспективными называют 11–16 и 26–27 декабря. Хорошими считаются 1, 10, 17, 18, 28, 29 и 30 числа. Нейтральными — 2–5, 19, 20 и 31. А вот 6–9, 21–25 декабря лучше не ставить в план как «рыбные» дни: статистика и опыт рыболовов говорят, что клев в эти даты чаще разочаровывает.

При этом важно понимать: лунный календарь — это подсказка, а не прогноз. Рыба живет по своим правилам, и на ее поведение сильнее влияют реальные условия: температура воды, давление, ветер и даже прозрачность льда.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Дарина Левкина ]

Дни тишины: почему вокруг новолуния лучше не надеяться на трофей

Период 8–11 декабря — как раз та самая «тихая зона», когда даже опытные рыбаки не ждут рекордов. Новолуние 9 декабря и соседние дни — время, когда рыба уходит в режим энергосбережения. Интересно, что разные источники дают на эти даты прямо противоположные рекомендации: кто-то называет их лучшими, кто-то — худшими. Это не противоречие, а подтверждение: Луна — лишь один из факторов.

Если все-таки хочется выбраться на водоем, лучше не сидеть на одной точке. Пробурите несколько лунок на разных глубинах, проверьте разные приманки и ориентируйтесь на поведение рыбы, а не на отметку в календаре.

Золотое окно: середина декабря, когда стоит брать отгул

Самый сильный всплеск активности приходится на 12–18 декабря. После новолуния рыба будто «просыпается», и шансы на хороший клев заметно растут. Особенно удачными считают 12–16 числа — именно в эти дни многие планируют самые долгие и результативные выезды.

В этот период важно заранее решить, кого вы хотите ловить:

Налим. До 15 декабря — это последний шанс поймать его в этом сезоне. С 15 декабря в Московской области действует запрет на ловлю налима из‑за нереста — он продлится до 15 января.

Окунь и плотва. После 15 числа фокус смещается на них: эти виды зимой остаются активными и охотно реагируют на приманку, если попасть в правильное место.

Полнолуние: красивая картинка, но не гарантия улова

24 декабря — полнолуние, и это тот случай, когда природа выглядит эффектно, а рыбалка — не очень. Яркий свет, падающий на лед, меняет поведение рыбы: она становится осторожнее, уходит с привычных точек и хуже реагирует на привычные приманки. Именно поэтому 23–26 декабря часто оказываются «тихими» днями, а 24 и 25 — и вовсе самыми неудачными по статистике.

Опытные рыболовы в такие даты не гонятся за уловом, а используют время для разведки: проверяют толщину льда, ищут перепады глубин, отмечают перспективные точки, чтобы вернуться сюда позже.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Эльвира Сафина ]

Предновогодние шансы: конец декабря не стоит списывать со счетов

Между католическим Рождеством и Новым годом появляется еще одна волна возможностей — не такая сильная, как середина месяца, но вполне рабочая. 25–29 декабря многие календари считают второй благоприятной волной. Окунь и плотва в это время еще отзываются на приманку, особенно на участках с укрытиями и перепадами глубин.

Но тут есть важный нюанс: в конце декабря лед в Подмосковье нестабилен. Оттепели и повторные заморозки делают его опасным, особенно у берегов, возле ручьев и в местах с течением. Даже если календарь обещает хороший клев, без проверки льда выходить нельзя.

Кого реально можно поймать в декабре и где его искать

Зимой рыба перераспределяется по водоему, и привычные летние точки почти всегда не работают. Вот на кого можно рассчитывать и как их искать:

Щука. Держится возле бровок, коряг и резких перепадов глубин. Ловят ее на жерлицы и зимние блесны. Важно учитывать, что ее активность сильно зависит от температуры воды и наличия кормовой рыбы.

Окунь. Любит бровки, подводную растительность и участки с перепадами глубин. Хорошо реагирует на мормышки, небольшие блесны и балансиры.

Плотва. Предпочитает спокойные участки с умеренной глубиной. Работает точечная прикормка малыми порциями и мотыль в качестве наживки.

Налим. Активен ночью, держится на каменистом или песчаном дне с течением. Ловят на животные насадки, но только до 15 декабря.

Даже на одном водоеме рыба может вести себя по‑разному: на соседних участках одной реки клев может быть отличным в одном месте и нулевым в другом. Поэтому лучший подход — менять глубину, приманки и тактику.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Погода важнее календаря: на что смотреть перед выездом

Перед тем как ехать, стоит проверить не лунный календарь, а прогноз погоды. Вот что реально влияет на клев:

Давление. Резкие скачки почти всегда снижают активность рыбы. Стабильная погода дает более предсказуемый результат.

Температура. Морозы укрепляют лед, оттепели делают его опасным и меняют поведение рыбы.

Ветер. Сильный ветер усложняет рыбалку, особенно на больших водоемах.

Освещенность. В пасмурные дни рыба может менять привычные места кормления.

Состояние воды. Течение, уровень воды и подводная растительность определяют, где будет держаться рыба.

Еще один важный момент: на небольших прудах лед встает раньше, чем на крупных водохранилищах и реках. Не стоит ориентироваться только на температуру воздуха — состояние конкретного водоема важнее.

Безопасность: первый лед — не про азарт, а про осторожность

Желание открыть сезон велико, но первый лед — это зона повышенного риска. Безопасной для подледной рыбалки считается толщина не менее 10 см, но прочность льда везде разная. Особенно опасны участки возле течений, родников, камыша, мостов и мест сброса теплой воды.

Что обязательно сделать перед выходом:

Проверить толщину льда пешней — ни в коем случае не ногой.

Избегать участков с темным, серым или рыхлым льдом.

Не подходить близко к промоинам и местам с сильным течением.

Не ходить на рыбалку в одиночку.

Взять с собой спасательный шнур и средства самоспасения.

Держать безопасное расстояние между лунками.

Если лед еще не набрал прочность, лучше отложить выезд. Ни один удачный день по лунному календарю не стоит риска для жизни.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Юлия Габбасова ]

Как превратить календарь в рабочий инструмент

Лунный календарь полезен, если использовать его как вспомогательный ориентир. Вот простой алгоритм, который реально работает:

Отметьте в своем плане дни смены лунных фаз.

Сопоставьте их с прогнозом погоды.

Записывайте результаты каждой поездки: где, когда и какая рыба клевала.

Со временем у вас появится собственная статистика по водоемам и видам рыбы.

Именно такие личные наблюдения, а не общие календари, помогают ловить стабильно. Хороший улов начинается не с фазы Луны, а с подготовки, понимания водоема и соблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, как бронницкому рыбаку удалось вытащить судака-гиганта из Москвы-реки.