Компания Google подала патентную заявку на создание круглосуточного телеканала, в каждой передаче которого главным героем будет сам зритель, пишет Daily Mail. Необычная концепция напоминает сюжет одного из эпизодов фантастического сериала «Черное зеркало».

Проект получил название My Channel («Мой канал»). Вместо обычных фильмов и сериалов пользователям предлагается показывать бесконечный поток видеороликов, созданных искусственным интеллектом с учетом их личных предпочтений.

Для создания цифровой копии зрителя система сможет использовать его фотографии и образцы голоса. При разработке сюжетов ИИ будет учитывать историю просмотров, возраст пользователя, местоположение устройства и языковые настройки.

Так, зритель сможет увидеть себя в роли героя романтической комедии, фантастического приключения, детектива или боевика. Любители спорта, например, смогут стать участниками вымышленных сцен со своими любимыми спортсменами.

Между роликами планируется показывать персонализированную рекламу, подобранную с учетом интересов пользователя.

Похожая идея была показана в эпизоде «Ужасная Джоан» сериала «Черное зеркало», где стриминговый сервис создает шоу на основе жизни обычной женщины.

Однако пока технология существует лишь в виде патентной заявки. Google не объявляла о запуске такого телеканала, а подача заявки не гарантирует, что проект когда-либо будет реализован.