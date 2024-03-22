Аналитик Беляев считает, что европейской экономике будет трудно восстановиться

По данным Евростата, по итогам января промышленное производство в еврозоне продемонстрировало падение на 3,2% в сравнении с декабрем минувшего года, в годовом исчислении производство в еврозоне упало в январе на 6,7%, в Евросоюзе в целом – на 5,7%. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, негативные тенденции в промышленном производстве Евросоюза копились в течение долгого времени, а вмешательство политики в экономику в последние годы только усугубило ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что причина лежит в истории экономики не менее чем пятилетней давности, когда страны Европы стали терять свою конкурентоспособность по отношению к США и к КНР.

По мнению эксперта, все дело в том, что это экономика, уже достигшая своего насыщения, и требовалось очень серьезное перевооружение всего экономического аппарата. Позднее случился удар из-за пандемии коронавируса, а после уже антироссийские санкции по линии энергоснабжения. В итоге все пришло в такое состояние, когда восстанавливаться трудно.

Он подчеркнул, что в результате политика одержала верх над экономикой.