Аналитики выяснили, кто из работающих пенсионеров зарабатывает до 160 тысяч рублей в месяц

Специалисты телеграм-канала Mash Money и сервиса SuperJob проанализировали ситуацию на рынке труда для граждан пенсионного возраста и пришли к неожиданным выводам. Оказывается, российские пожилые люди, устроенные монтажниками, ежемесячно зарабатывают в среднем 160 тысяч рублей.

Мужчины старшего поколения, которые занимают самые востребованные вакансии, получают около 123 тысяч рублей в месяц. Женщины после 60 лет — примерно 94 тысячи. Среди популярных профессий у мужчин-пенсионеров: разнорабочие, юристы, сотрудники охраны, машинисты спецтехники и монтажники. Причем последние зарабатывают больше всех остальных.

Женщины старше 60 лет чаще всего устраиваются поварами, горничными, санитарками или операторами в кол-центры. Самый высокий доход у пожилых дам, работающих менеджерами по продажам, — 160 тысяч рублей. Каждый второй работодатель в стране охотно берет на работу сотрудников пенсионного возраста.

Еще 31% компаний рассматривает возрастных соискателей только на определенные должности. Оставшиеся 20% бизнесов — в основном представители фэшн-индустрии и производственных предприятий, где важна хорошая физическая подготовка. Для пожилых людей там существуют негласные ограничения, которые работодатели чаще всего даже не поясняют при отказе в найме.

Ранее сообщалось о том, что индексация соцпенсий не компенсирует реальное повышение цен.