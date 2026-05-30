Протоиерей Владимир Вигилянский раскрыл смысл Троицкой родительской субботы

В Троицкую родительскую субботу верующие непременно должны молиться о своих ушедших родных — как в храме, так и дома, сообщил в интервью РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

«В Троицкую родительскую субботу мы вспоминаем молитвенно своих предков, свой род, веруя, что и наши потомки вознесут молитвы Богу за нас. Обязательным являются для христиан молитвы в храмах и дома», — приводит агентство слова протоиерея.

В Русской православной церкви существуют специальные дни, посвященные усиленному поминовению усопших. К ним относятся Радоница, 9 мая — день памяти всех павших в Великой Отечественной войне, а также несколько родительских суббот. Среди них: Троицкая (накануне праздника Святой Троицы), Мясопустная (перед Масленицей), три субботы Великого поста и Дмитриевская — перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 ноября по новому стилю.

