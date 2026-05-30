С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии

Член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости разъяснила механизм предстоящего повышения пенсий для трудоустроенных пенсионеров.

Перерасчёт будет произведен 1 августа. Сумма прибавки зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), накопленных гражданином за 2025 год. При этом максимальная добавка ограничена тремя баллами.

«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — пояснила парламентарий.

Бессараб уточнила, что индексация напрямую зависит от суммы заработанных ИПК, однако даже при большом количестве баллов учтут не более трёх из них.

Ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров получит надбавку к пенсии с 1 июня 2026.