«Пламя вместо двигателя». Двое мужчин погибли при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник украинских формирований типа FPV атаковал движущийся легковой автомобиль. Жертвами целенаправленного удара стали два человека. Об этом проинформировали в региональном оперативном штабе.

Согласно данным властей, дрон ударил по машине прицельно.

«После попадания дрона автомобиль загорелся, а двое мужчин, находившихся внутри, от полученных ранений скончались на месте», — уточнили в оперштабе.

Два других пассажира, которые также находились в автомобиле в момент детонации, выжили. У них диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Пострадавших экстренно транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Оперативный штаб принёс глубокие соболезнования родным и близким погибших.

