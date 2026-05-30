«Пламя вместо двигателя». Двое мужчин погибли при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом
В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник украинских формирований типа FPV атаковал движущийся легковой автомобиль. Жертвами целенаправленного удара стали два человека. Об этом проинформировали в региональном оперативном штабе.
Согласно данным властей, дрон ударил по машине прицельно.
«После попадания дрона автомобиль загорелся, а двое мужчин, находившихся внутри, от полученных ранений скончались на месте», — уточнили в оперштабе.
Два других пассажира, которые также находились в автомобиле в момент детонации, выжили. У них диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Пострадавших экстренно транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Оперативный штаб принёс глубокие соболезнования родным и близким погибших.
