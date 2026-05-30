Психолог Ольга Романив рассказала, почему подростки не хотят взрослеть

Психолог Ольга Романив в разговоре с NEWS.ru объяснила, что финансовые трудности становятся главным препятствием, которое мешает детям и подросткам хотеть стать взрослыми. По словам эксперта, молодых людей сильно угнетают мысли о будущей ответственности.

Переход во взрослую жизнь больше не выглядит как долгожданный этап, открывающий новые возможности. Романив подчеркнула, что сегодня юноши и девушки активно противятся этому переходу: они откладывают решение завести семью, не стремятся к карьерным достижениям и стараются избегать любой ответственности, чтобы как можно дольше оставаться беззаботными.

Ключевую роль здесь играют именно экономические барьеры. Стоимость жилья, образования и базовых услуг растёт быстрее, чем доходы начинающих специалистов. В результате молодёжь вынуждена дольше находиться на иждивении у родителей, продолжая жить в их доме.

Психолог также обратила внимание на сдвиги в культурном восприятии взросления. Если раньше детство рассматривалось лишь как подготовка к взрослой жизни, то теперь оно воспринимается как самостоятельный, ценный и уникальный этап.

