Бетонирование тоннельной части пешеходного перехода стартовало на Рогачевском шоссе

Работы по бетонированию тоннельной части пешеходного перехода стартовали на Рогачевском шоссе в Лобне, передает Минтранс региона. Они проводятся в рамках возведения Северного обхода.

На дорожном участке строится одноуровневая кольцевая развязка. Ее протяженность будет составлять полтора километра. Протяженность тоннельной части перехода превысит двадцать метров. Всего планируется возвести два подземных перехода.

С вводом развязки будет обеспечена связь западной и южной частей города с Дмитровским шоссе. Также внутри населенного пункта будут перераспределены потоки транспорта. Кроме того, выезд на Рогачевское шоссе станет более комфортным, а время выезда из Лобни сократится.