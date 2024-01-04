Бизнес-конференция AI Summit пройдет в феврале

Бизнес-конференция AI Summit 2024 пройдет 17 февраля в столице. Мероприятие посвящено искусственному интеллекту для бизнеса и органов государственной власти, перспективам его внедрения в работу компаний, отрасли экономики и социальной сферы.

Конференция проходит во второй раз и занесена в календарь «Национального портала в сфере искусственного интеллекта».

На площадке соберутся более тысячи участников, среди которых: руководители крупнейших организаций, представители малого и среднего бизнеса, федеральных и региональных органов власти, высших учебных заведений, инвесторы и эксперты в области инновационных разработок.

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.