Bloomberg: экономику еврозоны ждет тяжелая расплата

Европейская валюта может столкнуться с самым серьезным испытанием с момента своего появления, считают аналитики Bloomberg Economics.

Двойной удар европейской экономике нанесут повышение процентных ставок и рост цен на энергоносители. Сочетание высоких ставок и ограниченных возможностей правительств по оказанию содействия экономическому росту рискует загнать еврозону в тиски.

Экономика оказывается зажатой между твердой политикой Европейского центрального банка и сокращением государственной помощи.

Европейские правительства вынуждены экономить. Отмена мер поддержки может привести к падению ВВП стран Евросоюза на 5%, прогнозируют эксперты.

Еврозона избежала зимней рецессии, а затем восстановилась во втором квартале, хотя и неравномерно, поскольку Германия стагнировала, а Италия сокращалась. Но теперь, как признала в прошлом месяце президент ЕЦБ Кристин Лагард ближайшие экономические перспективы «ухудшились».