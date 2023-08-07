Bloomberg: нефть и зерно выросли в цене после атак украинских беспилотников

Мировые цена на нефть и зерно выросли на фоне атак украинских беспилотников на российские суда в Черном море, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на нефть американской марки WTI выросли до $83 за баррель. Марка Brent добралась до отметки в $87 за баррель.

Издание считает, что рост цен обусловлен атаками украинских беспилотников на российские суда. 4 августа из-за атаки дрона повреждение получил российский танкер «Сиг», в тот же день Украина пыталась атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.

Такие атаки делают небезопасным предприятием любые поставки по Черному морю, утверждают эксперты Bloomberg.

По этой же причине выросла цена на пшеницу на Чикагской бирже на 3,4% – до $6,54 за бушель.