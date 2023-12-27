Более ста электрозарядных станций установили в Подмосковье за год

Сто семнадцать новых электрозарядных станций установили в Подмосковье с начала года, сообщили в Минэнерго региона. В их числе 99 быстрых ЭЗС, мощность которых составляет 150 кВт.

Сейчас в регионе насчитывается 508 электрозарядных станций. Из них 171 — быстрые и 366 — медленные. В следующем году планируется установить в области еще 125 быстрых станций.

От мощности станции зависит время зарядки электромобиля. К примеру, при мощности 150 кВт на это потребуется всего 20-40 минут. Если мощность станции составляет 3,5 кВт, то на зарядку уйдет около десяти часов.

В Подмосковье растет число электромобилей. Если в 2019 году их насчитывалось 141, то в 2022-м уже более 13,6 тысячи.